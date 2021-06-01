В Крыму фермеру дали 10 лет за похищение подростка

В Крыму суд приговорил к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и восемь месяцев фермера, который похитил несовершеннолетнего и эксплуатировал его труд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по РК и Севастополю.

Собранные следователями доказательства вины владельца одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Нижнегорском районе суд счел достаточными для вынесения приговора. В итоге фермера признали виновным в похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений, использовании рабского труда несовершеннолетнего и вымогательстве. Приговор суда в силу не вступил.

Как сообщалось ранее, днем 22 мая 2020 года нетрезвый фермер, объезжая свои поля вблизи села Емельяновка, увидел 15-летнего молодого человека с металлоискателем. Предприниматель усадил подростка в машину, забрал мобильник и отвез к дому тети подростка. Пьяный фермер потребовал у родственницы юноши 120 тысяч рублей за его освобождение. Затем отвез того на сельхозбазу, где, удерживая, заставлял работать.

После того, как сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю, а также ОМОН "Беркут" регионального главка Росгвардии задержали преступника, суд заключил его под стражу.