В этом году 77 крымских семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, смогут вернуть свои деньги. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете и будут перечислены в виде трансфера в бюджет Крыма.

О выплатах пострадавшим "РГ" уже рассказывала в публикации "Без квартиры, но с деньгами" (номер от 20 января 2021 года).

26 августа 2020 года Государственный совет Крыма принял закон "О поддержке пострадавших граждан - участников строительства объектов капитального строительства на территории Республики Крым, предназначенных для проживания". Первые 33 компенсационные выплаты на сумму 46,6 миллиона рублей перечислили в декабре минувшего года.

- Тема острая и сложная, - говорит министр жилищной политики и государственного строительного надзора Максим Скорин. - Выплаты пострадавшим из средств федерального бюджета - эксклюзивная для Крыма норма. В других субъектах РФ дольщики не могут рассчитывать на компенсацию за счет государственных средств. Все эти споры решаются исключительно в судебном порядке. Только при условии банкротства застройщика люди могут рассчитывать на выплаты.

По некоторым оценкам, пострадавших от действий застройщиков в Крыму может быть до 1500 человек.

- Есть разные мнения, какой объект нужно считать проблемным, - рассказал Максим Скорин. - В 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов" сказано, что это объект, где срок передачи квартир превышен более чем на шесть месяцев. Такой объект сегодня в Крыму один, он находится в Алуште и застройщиком является компания "Регион". Это проблемная стройка.

Также есть объекты, для строительства которых привлекались средства граждан вне норм действующего законодательства. В основном они находятся в Большой Ялте. Типичная история этих строек такова: на участке, выделенном под индивидуальное жилищное строительство, возводится многоэтажка. Владелец рассчитывает легализовать ее позже по решению суда. В украинский период подобные схемы применялись часто, но теперь шансов узаконить такое строение практически нет.

Как правило, средства граждан привлекались не по договорам долевого участи, а иными, незаконными, способами. Таких объектов в Крыму около 40.

Кроме того, в прокуратуре считают проблемными и строящиеся по 214-ФЗ объекты, сроки ввода которых в эксплуатацию перенесены. Хотя закон предусматривает, что при условии заблаговременного (за два месяца) информирования дольщиков и заключения дополнительного соглашения срок сдачи переносить можно. Тем не менее прокуратура будет считать такие многоэтажки находящимися в зоне риска. Если стать на позицию надзорного ведомства, говорит министр, проблемных домов в Крыму будет еще больше.

На сайте Крымского республиканского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в реестре проблемных числится всего 19 объектов. А в реестре пострадавших участников строительства сейчас 24 человека. Список получателей компенсации пока пуст.

Тема защиты прав вкладчиков актуальна для полуострова, поскольку в ближайшее десятилетие в Крыму планируют построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Строительная отрасль стала основным драйвером экономики республики, а спрос на новое жилье опережает предложение. Нарастающая динамика в отрасли фиксируется с 2015 года, каждый год темпы возведения новых объектов только увеличиваются. Сейчас в рамках 214-ФЗ в республике реализуют 74 проекта строительства жилых домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. В том числе 111 многоквартирных домов площадью 927 тысяч квадратных метров.