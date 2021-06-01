В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь

В Крыму назвали долгожданным и взаимовыгодным для народов России и Беларуси решение президента Александра Лукашенко проработать вопрос об открытии прямого авиасообщения по маршруту Минск - Симферополь. Как заявил "РГ" председатель Региональной национально-культурной автономии РК "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, такое решение назрело уже давно: оно избавит крымчан и белорусов от искусственных инфраструктурных и логистических ограничений.

- Мы очень благодарны Александру Григорьевичу, что он услышал нас и наши просьбы, - заявил Роман Чегринец "РГ". - Мы ждали этого не один год. Сейчас, видимо, сложилась именно такая ситуация - и политическая, и экономическая, - когда открытие прямых авиарейсов стало выгодным нашим регионам, нашим странам. Это ожидают как наши народы, так и десятки тысяч белорусов, которые всей душой любят Крым и любят отдыхать на полуострове. Так же и крымские белорусы хотят летать на свою историческую Родину напрямую, без пересадок. Я знаю, какой сейчас огромный спрос на такие маршруты и насколько сложно через Москву или Ростов летать или ехать. Плюс цена прямого перелета будет, конечно, ниже, чем с пересадкой. Поэтому такой маршрут будет очень востребованным.

Чегринец выразил надежду, что вскоре после запуска прямых авиарейсов между Минском и Симферополем начнут курсировать по Крымскому мосту и поезда из Беларуси.

- Это экономически выгодно: прямое железнодорожное сообщение позволит напрямую организовать поставки в Крым белорусских товаров, - уверен Роман Чегринец. - А при большом объеме будет и более выгодная цена. Технических проблем с запуском пассажирских поездов дальнего сообщения и товарных составов между Беларусью и полуостровом нет. Проблема только административная и политическая.

Ранее на совещании по вопросам сотрудничества Беларуси с Россией Александр Лукашенко заявил о проработке вопроса запуска авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. "Я думаю, тут не будет проблем, - сказал президент. - Закрыла небо Украина - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".