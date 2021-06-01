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01.06.2021 11:58
Рубрика: Происшествия

В Крыму главу запрещенного меджлиса заочно приговорили к 6 годам колонии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Верховный суд Крыма приговорил главу запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы. В процессе судебного заседания гособвинитель требовал для обвиняемого в организации массовых беспорядков наказания в виде лишения свободы на срок девять лет.

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Уголовное дело в отношении Чубарова было возбуждено в марте 2020 года. В июле того же года состоялось первое заседание Верховного суда Крыма по этому делу. В феврале нынешнего года сенатор Ольга Ковитиди выступала на заседании суда в качестве свидетеля и назвала Чубарова организатором беспорядков под стенами парламента Крыма в феврале 2014 года.

Следствие по делу установило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил Ахтему Чийгозу организовать беспорядки в центре Симферополя. На следующий день несколько тысяч сторонников меджлиса пришли под стены здания Верховного совета Крыма, где произошли столкновения с активистами партии "Русское единство". В результате возникшей давки два человека скончались, еще около 80 людей получили травмы различной степени тяжести.

Судебное заседание проходило в заочной форме, поскольку Чубаров с 2014 года находится на территории Украины. Он объявлен в международный розыск. Вынесенный сегодня приговор вступит в законную силу с момента въезда Чубарова на территорию РФ.

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