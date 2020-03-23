В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в феврале 2014 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

- Получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым 25 февраля 2014 года, - рассказали в ведомстве.

По информации СК, Чубаров знал, что в этот день состоится внеочередное заседание Верховного Совета республики, и чтобы сорвать его, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса".

- Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство", - говорится в сообщении.

В результате массовых беспорядков внеочередное заседание было сорвано, не менее 80 крымчан получили травмы различной степени тяжести, двое из которых - мужчина и женщина - скончались.

Ранее, в сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым за организацию массовых беспорядков приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другие члены "Меджлиса" также понесли наказания в зависимости от степени вины.

Отмечается, что СК, прокуратура и ФСБ продолжают устанавливать обстоятельства преступлений, совершенных организаторами и сторонниками запрещенного в РФ "Меджлиса". В рамках расследования уголовного дела в отношении Чубарова были допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий.