Новости

Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы 18:42
Россияне смогут посмотреть якутские фильмы бесплатно до 10 апреля 18:42
Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг 18:39
Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан 18:33
В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса 18:32
На Кубе у российского туриста выявили коронавирус 18:26
Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции 18:23
Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России 18:22
Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус 18:19
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию 18:19
Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции 18:09
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса 17:40
Саратовца осудили на пятнадцать лет за изготовление 9 кг наркотиков 17:37
В Южной Корее число победивших COVID-19 превысило три тысячи человек 17:36
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус 17:36
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную 17:35
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд 17:29
Назначен новый министр МВД Карачаево-Черкесии 17:24
Аудитория российского ТВ за неделю выросла на 4% 17:23
В мэрии Саранска запретили рукопожатия 17:21
Археологи обнаружили сотни монет XVIII века под полом церкви 17:21
Жители Петербурга стали активнее арендовать дачи в Ленобласти 17:19
Президент Южной Кореи будет жертвовать 30% зарплаты на борьбу с COVID-19 17:12
Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии 17:11
Россельхознадзор ввел временный запрет на экспорт круп 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в феврале 2014 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"

- Получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым 25 февраля 2014 года, - рассказали в ведомстве.

По информации СК, Чубаров знал, что в этот день состоится внеочередное заседание Верховного Совета республики, и чтобы сорвать его, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса".

- Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство", - говорится в сообщении.

В результате массовых беспорядков внеочередное заседание было сорвано, не менее 80 крымчан получили травмы различной степени тяжести, двое из которых - мужчина и женщина - скончались.

Ранее, в сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым за организацию массовых беспорядков приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другие члены "Меджлиса" также понесли наказания в зависимости от степени вины.

Отмечается, что СК, прокуратура и ФСБ продолжают устанавливать обстоятельства преступлений, совершенных организаторами и сторонниками запрещенного в РФ "Меджлиса". В рамках расследования уголовного дела в отношении Чубарова были допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад