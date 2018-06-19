Вынесен приговор участникам беспорядков в феврале 2014 года

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела об организации массовых беспорядков около крымского парламента в феврале 2014 года.

Судебное разбирательство длилось несколько лет. Напомним, 26 февраля 2014 года радикально настроенные граждане пытались прорваться в здание крымского парламента, в котором в те непростые дни обсуждалось решение о начале процесса воссоединения Крыма с Россией. В результате столкновений погибли два человека, еще 79 получили травмы. Организатор беспорядков - замглавы запрещенной в РФ экстремистской организации "меджлис крымско-татарского народа" - Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам заключения, но позже помилован президентом по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева, после чего уехал за границу.

19 июня был оглашен приговор еще пятерым участникам беспорядков, которым инкриминировалась. Для всех прокуратура просила условное наказание. В итоге Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Эскендер Кантемиров и Арсен Юнусов осуждены на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Эскендер Эмирвалиев получил три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

Очевидец тех событий политолог Александр Форманчук полагает, что тщательное судебное разбирательство и признание участников беспорядков виновными послужат уроком для других "горячих голов".