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01.06.2021 16:17
Рубрика: Экономика

В Крыму заработал сервис обратной связи для туристов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Республике Крым заработал информационный ресурс "Отзыв туриста об отдыхе в Крыму". На этом сервисе каждый желающий может оставить свой отзыв об отдыхе, указать проблему или оценить инфраструктурные изменения в каждом конкретном районе и городе, и в республике в целом, сообщили в пресс-службе минкурортов РК.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
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Ресурс включает несколько опций: "Часто задаваемые вопросы", ответы на которые можно прочитать на Туристическом портале Крыма и "Оставить отзыв об отдыхе в Крыму".

По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, ресурс позволит более оперативно реагировать на замечания туристов и собрать общее представление о впечатлениях от посещения Крыма.

На майские праздники Крым посетили 520 тысяч туристов, это на 72 процента превышает показатели доковидного 2019 года. Всего же в этом году республика ждет восемь миллионов отдыхающих.

Традиционно туристы выбирают Южный берег Крыма. Отели и гостиницы Ялты уже заполнены на 80-85 процентов. Глава администрации Ялты Янина Павленко во вторник заявила о старте высокого туристического сезона. По состоянию на конец мая в поселках курорта туристов готовы принимать 80 отелей и санаториев, рассчитанные на 23958 койко-мест. К старту сезона реконструированы пляжи в Симеизе, в Гурзуфе и Алупке.

Кстати

Сегодня была торжественно открыта после реконструкции набережная Нового Света, где вымощена плиткой вся променадная зона.

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