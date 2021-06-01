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01.06.2021 17:25
Рубрика: Власть

В Сочи примут на отдых семью из Надыма, которой предложил помочь Путин

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пригласил многодетную семью из Ямало-Ненецкого автономного округа в Сочи и пообещал, что ей будут организованы билеты на самолет, машина для экскурсий. Мэр Сочи Алексей Копайгородский, как передает ТАСС, заявил, что власти города-курорта организуют этой семье достойный отдых.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин рассказал о своей маме

Свое предложение Путин сделал после того, как услышал о планах родителей отправиться всем вместе в этом году на юг, к морю, на автомобиле за четыре тысячи километров.

- Мы с большой радостью примем на курорте Сочи замечательную семью Геннадия Гавриленко, обеспечим самый достойный отдых, чтобы и дети, и родители смогли поправить здоровье и вернуться домой с лучшими впечатлениями от города и нашего Черного моря, - цитирует информационное агентство слова главы города Алексея Копайгородского.

Также первого июня, в Международный день защиты детей, в Сочи с рабочим визитом приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он осмотрел пришкольный летний лагерь в сочинской гимназии № 15. Этим летом на курорте работают 97 профильных школьных лагерей. Все они уже готовы к приему детей в возрасте от семи до 17 лет. В программе двухразовое питание, спорт, творческие мастер-классы, бесплатные экскурсии в музеи, на выставки и дендропарки.

Кстати

В летнем сезоне лагеря и здравницы Краснодарского края примут около 360 тысяч детей, в том числе 145 тысяч мальчишек и девчонок приедут на Кубань из других регионов страны. Кроме того, 30 тысяч кубанских детей отдохнут бесплатно: на покупку путевок из регионального бюджета выделено 872 миллиона рублей. В первую очередь такие путевки получат дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, имеющие инвалидность либо из семей, где один из родителей имеет инвалидность, дети из многодетных семей либо находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профучете.

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