"Мы провели огромную работу по импортозамещению. Большинство тех комплектующих, которые мы покупали за рубежом, уже производим сами: и оборудование, и комплектующие, и материалы", - сказал он во время отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России.
В качестве примера он привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21. Необходимость в разработке новых деталей возникла после того, как США ввели санкции.
"Мы провели большую работу с МГУ, "Росатомом". Сейчас уже материал создан. В этом году начнем летные испытания нашего самолета", - рассказал Чемезов.
Вторым примером успешного импортозамещения он назвал фармацевтику. Сейчас более 90% вакцин производится внутри России, тогда как раньше за рубежом приходилось закупать 70-80% препаратов. "Я понимаю, что многие потребители привыкли к иностранному оборудованию и продукции, но в нынешней ситуации, в условиях санкций, импортозамещение выходит на первый план. При этом наши производители сейчас производят продукцию, которая не уступает иностранной", - подчеркнул Чемезов.
В качестве примера конкурентноспособной продукции он привел автомобиль Aurus, серийное производство которого было запущено накануне. "Сейчас многие руководители ведомств пользуются этим автомобилем. Как пользователь могу сказать, что он нисколько не хуже, а в чем-то даже и лучше, более комфортабельный, чем Mercedes", - добавил глава "Ростеха".
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что государство намерено и дальше поддерживать российских машиностроителей. При этом важнейшим каналом коммуникации он назвал площадку Союза машиностроителей России, который является крупнейшим отраслевым объединением в стране.
"Взаимодействие и диалог позволяют нам решать самые амбициозные задачи и укреплять позиции отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках", - заявил Борисов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что отечественная промышленность выдержала все испытания, которые выпали на долю экономики в 2020 году. "Несмотря на пандемию, машиностроительные предприятия продолжили работать, что помогло нам сохранить занятость, реализовать намеченные проекты и программы развития. Несмотря на сжатие спроса и разрыв цепочек поставок, российские предприятия показали хорошие результаты", - считает глава минпромторга.
В качестве перспективного направления в промышленности Мантуров в числе прочих назвал переход на автономный транспорт с низким углеродным следом. "Ярким примером развития в эту сторону являются судостростроители, которые разрабатывают опытные образцы на электроходу, а также на водороде. Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть эти продукты, решения на водных маршрутах нашей страны", - отметил Мантуров. Он подчеркнул, что формирование такого задела на будущее является залогом для успешной трансформации экономики.