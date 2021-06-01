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01.06.2021 20:58
Рубрика: Экономика

История в деталях

Россия наладила производство большей части импортной продукции машиностроения
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Отечественные производители смогли наладить производство большей части продукции, которую раньше приходилось импортировать. Об этом заявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Во время пандемии российские заводы сумели сохранить рабочие места. Фото: РИА Новости Во время пандемии российские заводы сумели сохранить рабочие места. Фото: РИА Новости
Во время пандемии российские заводы сумели сохранить рабочие места. Фото: РИА Новости

"Мы провели огромную работу по импортозамещению. Большинство тех комплектующих, которые мы покупали за рубежом, уже производим сами: и оборудование, и комплектующие, и материалы", - сказал он во время отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Мантуров рассказал о подготовке самолета МС-21-300 к летным испытаниям

В качестве примера он привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21. Необходимость в разработке новых деталей возникла после того, как США ввели санкции.

"Мы провели большую работу с МГУ, "Росатомом". Сейчас уже материал создан. В этом году начнем летные испытания нашего самолета", - рассказал Чемезов.

Вторым примером успешного импортозамещения он назвал фармацевтику. Сейчас более 90% вакцин производится внутри России, тогда как раньше за рубежом приходилось закупать 70-80% препаратов. "Я понимаю, что многие потребители привыкли к иностранному оборудованию и продукции, но в нынешней ситуации, в условиях санкций, импортозамещение выходит на первый план. При этом наши производители сейчас производят продукцию, которая не уступает иностранной", - подчеркнул Чемезов.

В качестве примера конкурентноспособной продукции он привел автомобиль Aurus, серийное производство которого было запущено накануне. "Сейчас многие руководители ведомств пользуются этим автомобилем. Как пользователь могу сказать, что он нисколько не хуже, а в чем-то даже и лучше, более комфортабельный, чем Mercedes", - добавил глава "Ростеха".

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что государство намерено и дальше поддерживать российских машиностроителей. При этом важнейшим каналом коммуникации он назвал площадку Союза машиностроителей России, который является крупнейшим отраслевым объединением в стране.

Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах

"Взаимодействие и диалог позволяют нам решать самые амбициозные задачи и укреплять позиции отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках", - заявил Борисов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что отечественная промышленность выдержала все испытания, которые выпали на долю экономики в 2020 году. "Несмотря на пандемию, машиностроительные предприятия продолжили работать, что помогло нам сохранить занятость, реализовать намеченные проекты и программы развития. Несмотря на сжатие спроса и разрыв цепочек поставок, российские предприятия показали хорошие результаты", - считает глава минпромторга.

В качестве перспективного направления в промышленности Мантуров в числе прочих назвал переход на автономный транспорт с низким углеродным следом. "Ярким примером развития в эту сторону являются судостростроители, которые разрабатывают опытные образцы на электроходу, а также на водороде. Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть эти продукты, решения на водных маршрутах нашей страны", - отметил Мантуров. Он подчеркнул, что формирование такого задела на будущее является залогом для успешной трансформации экономики.

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