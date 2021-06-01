Самолеты вновь будут выполнять регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Маврикий, Марокко, Хорватию, Ливан, Люксембург. Летать станут из Москвы в столицы государств: Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб - по два раза в неделю, в Бейрут и Люксембург - по одному. Кроме того, возобновится сообщение с Албанией - самолеты будут летать из Москвы в Тирану раз в неделю.

С 10 июня увеличится число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск будут летать из Москвы до десяти раз в неделю. Одновременно возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

С 10 июня на два в неделю будет увеличено количество авиарейсов с Грецией, и на один в неделю - с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном. С Египтом и Сербией количество рейсов увеличится до семи в неделю. Также самолеты начнут летать по маршруту Москва-Мюнхен (Германия). Отменены ограничения на авиасообщение с Великобританией. Со 2 июня по маршруту Москва-Лондон самолеты будут летать три раза в неделю на взаимной основе.

Тем временем

Представительства Германии в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию. Целью поездки должен быть указан не туризм.