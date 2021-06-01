СМИ выяснили, как водители нарушают ПДД и не платят штрафы

Первый вариант - это ездить на машине, снятой с регистрационного учета. Штраф за это правонарушение относительно небольшой - 800 рублей.

Если в течение года нарушение повторится, то сумма может вырасти до 5 тысяч, возможно и лишение прав на срок до трех месяцев по статье 12.1 КоАП. Нарушители надеются, что до максимального наказания дело не дойдет, поэтому пользуются.

Еще одна схема - это регистрация авто на фирму-однодневку. Когда накапливается большое количество штрафов на юрлицо, компанию просто ликвидируют, а автомобиль передают другой подобной организации. По наследству штрафы не переходят. Максимум, что может грозить водителю в данной ситуации - это штраф за отсутствие страховки, 800 рублей по части 2 статьи 12.37 КоАП.

Нарушители вовсю пользуются машинами без номеров, обманывая инспекторов, что купили авто буквально на днях. Другой вариант - зарегистрировать автомобиль в соседнем государстве, например, Беларуси. Обмена данными по нарушителям ПДД между нашими странами нет, поэтому штрафы выписывать не на кого. Впрочем, в ГИБДД постоянно организуют рейды по выявлению водителей, которые ездят с номерами, снятыми с учета или вовсе без них. Но нарушители продолжают пользоваться и этими вариантами тоже.

Эксперты полагают, что ужесточение наказания за езду на снятых с учета машинах позволит решить эту проблему. Лазейки в законе постепенно закрываются. К примеру, еще недавно можно было зарегистрировать авто на ребенка до 16 лет и таким образом избежать штрафов. Теперь дети могут владеть машиной, но она при этом оформляется на родителя или опекуна.