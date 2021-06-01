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01.06.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

У АвтоВАЗа - новый президент, который уже занимал этот пост

Текст: Константин Руссов
Николя Мор. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Николя Мор. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Николя Мор. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 1 июня в должность президента АвтоВАЗа вступил Николя Мор, который уже возглавлял компанию до Ива Каракатзаниса, заступившего на пост летом 2018 года.

Фото: www.drom.ru
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Николя Мор работает в Группе Renault с 2000 года, присоединившись к команде в качестве директора по закупкам подразделения запчастей и аксессуаров.

Также Мор был главой завода силовых агрегатов Dacia, генеральным директором марки, управляющим директором Renault Group в Румынии, президентом АвтоВАЗа, старшим вице-президентом Группы и руководителем региона Евразия, исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.

С мая 2021 года Николя Мор стал генеральным директором по операциям Renault Group в России и СНГ - эту должность топ-менеджер будет совмещать с президентством на АвтоВАЗе.

"Сегодня АвтоВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АвтоВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса", - заявил Николя Мор.

О назначении Ива Каракатзаниса пока ничего не сообщается.

#Lada