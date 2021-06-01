У АвтоВАЗа - новый президент, который уже занимал этот пост

С 1 июня в должность президента АвтоВАЗа вступил Николя Мор, который уже возглавлял компанию до Ива Каракатзаниса, заступившего на пост летом 2018 года.

Николя Мор работает в Группе Renault с 2000 года, присоединившись к команде в качестве директора по закупкам подразделения запчастей и аксессуаров.

Также Мор был главой завода силовых агрегатов Dacia, генеральным директором марки, управляющим директором Renault Group в Румынии, президентом АвтоВАЗа, старшим вице-президентом Группы и руководителем региона Евразия, исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.

С мая 2021 года Николя Мор стал генеральным директором по операциям Renault Group в России и СНГ - эту должность топ-менеджер будет совмещать с президентством на АвтоВАЗе.

"Сегодня АвтоВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АвтоВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса", - заявил Николя Мор.

О назначении Ива Каракатзаниса пока ничего не сообщается.