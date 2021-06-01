Дома будут строить быстрее на треть

Перечень обязательных требований в строительстве сокращается почти вдвое. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 сентября.

В обновленном перечне национальных стандартов и сводов правил "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" останется 4,2 тысячи позиций, сообщает пресс-служба Минстроя. Были исключены избыточные и дублирующие требования, отмена которых не снижает безопасность сооружений. Исключены пункты о дополнительных согласованиях, не предусмотренных Градостроительным кодексом. Кроме того, сокращаются требования, ограничивающие применение новых материалов и конструкторских решений, тормозящие процесс согласования проектов и проведение строительных работ.

"В 2020 году знаковым событием для отрасли стало сокращение обязательных требований в строительстве на 30%. В этом году сокращение барьеров в строительной отрасли продолжается", - сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Сокращение обязательных требований - часть процесса упрощения согласительных процедур в строительстве. В целом необходимо вообще сократить количество согласительных процедур, сейчас их 136, от идеи строительства до регистрации прав на недвижимость, рассказал недавно на коллегии Минстроя вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, необходимо сократить сроки процедур и прописать их четкий регламент, сейчас даже не по всем процедурам определены сроки, за которые должны приниматься решения. Также свой эффект даст переход на применение цифровых технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. Все эти меры в целом могут на 30% сократить сроки строительства, что даст два триллиона дополнительных оборотных средств в экономике строительства. Из-за увеличения скорости возведения зданий банкам понадобится меньше денег для кредитования застройщиков, отметил Хуснуллин.

Упрощение согласительных процедур и увеличение предложения на рынке жилья - два фактора, которые позволят бороться с ростом цен на квартиры, считает Хуснуллин.

Под сокращение попали, в частности, требования, которые ограничивали применение новых строительных материалов и конструкторских решений, тормозящих процесс согласования проектов и проведение строительных работ, говорит президент ГК "Основа", председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьёв.

Такой шаг правительства позволит использовать современные технологии и строительную продукцию, которых не было еще несколько лет назад, что сделает стройку более технологичной и эффективной. Сейчас производителям инновационных стройматериалов нужно получать техсвидетельства для их применения, это занимает достаточно много времени, отмечает Ручьёв. Для рынка недвижимости решение о сокращении требований в любом случае - большой плюс, который окажет положительное влияние на его прозрачность и результативность, говорит эксперт.

"Мы оцениваем возможность влияния нормативно-технического регулирования в пределах до 20% от стоимости строительства. Это много. И это реальный резерв удешевления без потери качества", - считает коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.