Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
17:05 01.06.2021

Дома будут строить быстрее на треть

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Перечень обязательных требований в строительстве сокращается почти вдвое. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 сентября.

Фото: Татьяна Андреева
Льготная ипотека подтолкнула цены на жилье на 5%

В обновленном перечне национальных стандартов и сводов правил "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" останется 4,2 тысячи позиций, сообщает пресс-служба Минстроя. Были исключены избыточные и дублирующие требования, отмена которых не снижает безопасность сооружений. Исключены пункты о дополнительных согласованиях, не предусмотренных Градостроительным кодексом. Кроме того, сокращаются требования, ограничивающие применение новых материалов и конструкторских решений, тормозящие процесс согласования проектов и проведение строительных работ.

"В 2020 году знаковым событием для отрасли стало сокращение обязательных требований в строительстве на 30%. В этом году сокращение барьеров в строительной отрасли продолжается", - сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Сокращение обязательных требований - часть процесса упрощения согласительных процедур в строительстве. В целом необходимо вообще сократить количество согласительных процедур, сейчас их 136, от идеи строительства до регистрации прав на недвижимость, рассказал недавно на коллегии Минстроя вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, необходимо сократить сроки процедур и прописать их четкий регламент, сейчас даже не по всем процедурам определены сроки, за которые должны приниматься решения. Также свой эффект даст переход на применение цифровых технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. Все эти меры в целом могут на 30% сократить сроки строительства, что даст два триллиона дополнительных оборотных средств в экономике строительства. Из-за увеличения скорости возведения зданий банкам понадобится меньше денег для кредитования застройщиков, отметил Хуснуллин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье

Упрощение согласительных процедур и увеличение предложения на рынке жилья - два фактора, которые позволят бороться с ростом цен на квартиры, считает Хуснуллин.

Под сокращение попали, в частности, требования, которые ограничивали применение новых строительных материалов и конструкторских решений, тормозящих процесс согласования проектов и проведение строительных работ, говорит президент ГК "Основа", председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьёв.

Такой шаг правительства позволит использовать современные технологии и строительную продукцию, которых не было еще несколько лет назад, что сделает стройку более технологичной и эффективной. Сейчас производителям инновационных стройматериалов нужно получать техсвидетельства для их применения, это занимает достаточно много времени, отмечает Ручьёв. Для рынка недвижимости решение о сокращении требований в любом случае - большой плюс, который окажет положительное влияние на его прозрачность и результативность, говорит эксперт.

"Мы оцениваем возможность влияния нормативно-технического регулирования в пределах до 20% от стоимости строительства. Это много. И это реальный резерв удешевления без потери качества", - считает коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
30.05.2021

ДОМ.РФ запустил льготную аренду жилья

ДОМ.РФ запустил льготную аренду жилья

ДОМ.РФ запустил проект льготной аренды жилья. Люди арендуют квартиру не у частника, а у организации, квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Пока такие были только в Москве, воронежский ЖК "Современник" - первый опыт ДОМ.РФ в регионах

Коммерческая недвижимость
29.05.2021

Пандемия подстегнула развитие бесконтактной сдачи квартир

Пандемия подстегнула развитие бесконтактной сдачи квартир

Бесконтактное выселение из арендованной квартиры практикуется давно: арендаторы оставляют ключ в почтовом ящике. Однако в последнее время автоматизируется и процесс заселения. Арендатору достаточно знать код от сейфа с ключом

Недвижимость
28.05.2021

ФАС не нашла картельного сговора между застройщиками

ФАС не нашла картельного сговора между застройщиками

Картельного сговора между застройщиками в России не выявлено. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Но есть вопросы к металлургам, добавил он