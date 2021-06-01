В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить обороноспособность страны на данном направлении. Это очень важно для национальной безопасности и экономики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил, что военная инфраструктура в Арктике была практически полностью утрачена в 90-е годы прошлого века.

Предпринимаемые Москвой меры уже вызвали беспокойство в НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что Россия расширяет свой военный потенциал в Арктике активнее, чем когда-либо со времен "холодной войны". И данный вопрос заинтересованные стороны обсудят в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о расширении военного присутствия США в Гренландии. "В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", - отреагировал на появившуюся информацию российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, размещение в Гренландии дополнительных сил США будет означать отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".