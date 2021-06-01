Новости

Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 06:35
Рубрика: Власть

В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить обороноспособность страны на данном направлении. Это очень важно для национальной безопасности и экономики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил, что военная инфраструктура в Арктике была практически полностью утрачена в 90-е годы прошлого века.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Перспективы комплексного развития Арктики обсудили на "круглом столе"

Предпринимаемые Москвой меры уже вызвали беспокойство в НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что Россия расширяет свой военный потенциал в Арктике активнее, чем когда-либо со времен "холодной войны". И данный вопрос заинтересованные стороны обсудят в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о расширении военного присутствия США в Гренландии. "В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", - отреагировал на появившуюся информацию российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, размещение в Гренландии дополнительных сил США будет означать отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации НАТО

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
В России предложили ввести отцовский капитал
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях