В Music Media Dome соберутся герои отечественного панка, в Зеленом театре ВДНХ выступят рок-интеллигенты, в Доме музыки сыграют сочинения неоклассиков, в Третьяковской галерее дадут концерт камерной музыки, а в Кафедральном соборе св. Петра и Павла прозвучат дудук и два органа.

Кто играет: Louna, Anacondaz, "Элизиум", "Гудтаймс", "ПТВП", "Бригадный подряд", "Radio Чача", "Йорш", "Смех", "Тени Свободы", "4 апреля", "Шары", Вася Васин ("Кирпичи"), Антон Пух (F.P.G) и другие.

Что играет: Панк, инди-рок, альтернатива.

Почему идти: В середине нулевых PunkRupor вывел на авансцену нынешних героев отечественного инди-рока, но потом вдруг затих на долгие годы. Возрожденный усилиями Ильи Островского легендарный фестиваль год назад прошел в Горбушке, а на этот раз состоится в гигантском Music Media Dome и на прилегающей к нему открытой площадке. Вечно иронизирующие Anacondaz, пока еще не забронзовевшая Louna, ершистый "Йорш", адреналиновый "Элизиум" и еще десятки инди-групп того же плана выступят на трех разноформатных сценах с 15.30 до полуночи на общей территории 15 000 кв.м. Будет очень жестко и очень громко. Хотя для тех, кто "в теме" - в самый раз.

Где, когда, сколько: Music Media Dome; 5 июня; 1 700 - 10 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Несчастный случай" в Зеленом театре ВДНХ повлечет за собой исключительно приятные последствия. Истосковавшиеся по живым концертам рок-интеллигенты под предводительством Алексея Кортнева намерены сыграть жизнеутверждающую программу "Что мы имеем в виду!" Долой уныние и пессимизм - да здравствуют задор и искрометное веселье. То есть вечнозеленые хиты НС - "Радио", "Овощное танго", "График" и, разумеется, "Что ты имела в виду?"

Где, когда, сколько: 4 июня; Зеленый театр ВДНХ; 1 000 - 6 000.

Фото: компания "Неоклассика"

Кто играет: Cinema and Game Music Orchestra.

Что играет: Произведения Я. Тирсена и О. Арналдса.

Почему идти: Концерт из цикла "Антология неоклассики" посвящен двум композиторам, чье ощущение мира различается так же, как климат в их странах, но чьи сочинения удивительно дополняют друг друга. Шарманочные мелодии и сентиментальный аккордеон в сочетании с академическим минимализмом - это француз Ян Тирсен, написавший музыку к "Амели". Экологически чистое фортепиано, прохладная электроника плюс тот же минимализм - исландец Оулавюр Арналдс, автор саундтрека к "Голодным играм". Оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения обоих неоклассиков, сопоставляя их, словно Инь и Ян, и смакуя бесстыдную красоту их музыки.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки (Москва); 8 июня; 2 200 - 10 000; ДК Ленсовета (Санкт-Петербург); 12 Июня; 2 200 - 7 500 руб.

Фото: предоставлено организаторами концерта

Кто играет: Борис Андрианов, Сергей Накаряков, Сергей Мазаев, Игорь Федоров, Никита Борисоглебский, Екатерина Мочалова, Дмитрий Илларионов, Николай Сивчук, Петр Лаул, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр (дирижер Артем Маркин).

Что играет: Произведения Й. Сука, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, В. Беллини, Е. Цимбалиста, А. Айги и др.

Почему идти: Идея фестиваля "Музыкальная экспедиция" - классические концерты в исторических декорациях. Начавшись семь лет назад во Владимирской области, он охватит в этом году множество регионов России - от Рязани до Крыма, от Вологды до Новосибирска; выступления "участников экспедиции" намечаются даже на Камчатке! Презентация культурно-туристического фестиваля в Москве продемонстрирует его исполнительский потенциал; решающая проверка перед тем, как музыканты отправятся по городам и весям, привлекая внимание слушателей к объектам национального культурного наследия страны.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 2 июня; 600 - 1 500 руб.

Фото: Благотворительный Фонд "Бельканто"

Кто играет: Шамситдин Мирзоев, Иван Ипатов, Анна Суслова.

Что играет: И.С. Бах, Дж. Каччини, Ф. Шуберт, армянские мелодии.

Почему идти: "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда..." Это утверждение Киплинга опровергает проект "Дудук и два органа" - в сфере музыкального творчества, по крайней мере. Итак, со стороны Востока - дудук (древнейший армянский инструмент, напоминающий по звучанию гобой), а со стороны Запада - исторический орган Кафедрального собора св. Петра и Павла и электронно-духовой орган, появившийся в соборе всего год назад. В программе концерта - сочинения европейских классиков и армянские традиционные мелодии. Лирика и пафос, утешение и ликование - музыка, наполненная истинной гармонией.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор Св. Петра и Павла; 5 июня (начало в 21.00); 800 - 4 200 руб.

Фото: Культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство"

Кто играет: Сергей Накаряков, Борис Андрианов, Никита Борисоглебский, Фредди Кемпф, Айлен Притчин, Разван Поповичи, Анна Кошкина, Жиль Анап, Александр Ситковецкий Аркадий Шилклопер, Андрей Иванов, Михаил Иванов, Вартан Бабаян.

Что играет: Сочинения В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Д. Шостаковича, А. Дворжака, Э. Элгара, С. Прокофьева, Б. Мартину, джазовые импровизации.

Почему идти: В этом году фестиваль VIVARTE в Третьяковской галерее посвящен коллекционерам, благодаря которым формировалось и расширялось собрание музея. Концерты камерной музыки, проходящие в историческом здании ГТГ, сопровождаются показом произведений, ставших национальным достоянием и предметом гордости музея. 6 июня, в заключительный день фестиваля, его участники дадут три бесплатных концерта на пути от старой Третьяковки в Лаврушинском переулке до новой на Крымском валу (регистрация на сайте ГТГ). А в 20.00 во дворе Новой Третьяковки состоится концерт dream team фестиваля VIVARTE с программой, которая пока держится в секрете.

Где, когда, сколько: ГТГ в Лаврушинском переулке; 4,5 июня; ГТГ на Крымском Валу; 6 июня; 1 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев), солист Юрий Фаворин.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, Симфония № 3 ("Героическая").

Почему идти: Рассказывают, что на премьере "Героической" Бетховена какой-то слушатель крикнул с галерки: "Дам крейцер, чтобы эта канитель, наконец, закончилась!". Но Третья симфония, самая любимая ее автором, может задеть за живое, а маэстро Федосеев способен донести до публики ее пронизанный действенной энергией мир. Четвертый фортепианный концерт иной: вместо драматизма и напора - высокая красота и безмятежная лирика. В подаче Юрия Фаворина, мастера тщательной выделки пианистических "мелочей", это будет другой Бетховен - сдержанный, глубокий, мудрый. Две стороны характера и два ярчайших образца венского гения - в одной программе.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 июня; 700 - 2 000 руб.