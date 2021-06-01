Госструктуры, чей автопарк состоит из внушительного количества автомобилей, смогут тратить на транспортное обслуживание гораздо меньше. При этом урезать штат водителей или закупки автозапчастей не придется. Экономить позволит интеллектуальная цифровая платформа. Ее некоторые крупные госкомпании уже приняли на вооружение.

Об инновационных разработках в системе транспортного обслуживания на прошлой неделе рассказали представители компании, специализирующейся на оснащении и производстве коммунальной, дорожной и аэродромной техники. В настоящее время они тестируют уникальную систему, позволяющую удаленно контролировать загруженность грузовиков. Благодаря ей даже об одном килограмме груза - пропади он в пути или напротив появись вдруг в кузове - в режиме онлайн тут же узнает оператор.

Как работает новинка, в Калуге продемонстрировал директор по инновациям транспортной компании Павел Теплов. На грузовик был опущен заранее взвешенный на обычных весах мешок. Его вес составлял 978 кг. И установленные в кузов машины датчики, посомневавшись несколько секунд - 978 или 979 кг, все-таки выдали верный результат. После этого в кузов добавили килограммовую гирьку. И система тут же обновила результат. Причем демонстрируемая точность никак не зависела от места, куда размещали дополнительный груз. Показания не менялись, даже если гирю ставили на самый дальний край платформы грузовика. К слову, аналогичные зарубежные системы работают в этом диапазоне весов (до 15 тонн) с точностью не выше полутоны. По словам разработчиков, во-первых, новая система позволит бороться с хищениями грузов. Во-вторых, с нелегальными перевозками, которые практикуют некоторые водители.

Пока система бортового взвешивания продолжает тестирование, другой IT-продукт уже активно внедряется в служебные машины. Так в "Почте России" работает цифровая платформа - установленные модули в режиме реального времени собирают данные с различных датчиков и систем автомобиля и передают их в центры обработки данных. Пока система функционирует в 10 регионах с наиболее загруженными дорогами: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Башкирии, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях. Но совсем скоро заработает по всей стране.

"Многие водители почему-то считают топливо своей законной добычей, из-за этого растёт стоимость перевозок, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель проекта о внедрении альтернативных видов топлива АО "Почта России" Алексей Исаев. - Учёт реального пробега позволил нам бороться с подобными хищениями и серьёзно экономить на топливе. А это в свою очередь позволило ввести систему премирования водителей за экономичное и безопасное вождение".

Не менее важна, по его словам, эффективная маршрутизация. "Ранее водитель сам выбирал, как ему везти груз. Мог и к теще по дороге заехать. Сейчас же закладывается конкретный и оптимальный маршрут. С учётом пробок, дорожных работ и других деталей. И его соблюдение отслеживается в режиме реального времени", - пояснил представитель "Почты России".

"Некоторые водители, конечно, сопротивляются техническому прогрессу. Приходится даже бороться с вандализмом. Но как бы там ни было в течение этого года все наши машины будут оснащены подобным оборудованием", - заключил Алексей Исаев.

По данным "РГ", в течение этого года эта интеллектуальная система будет внедрена в автомобили "Почты России" во всех регионах страны. Содействие этому оказал Российский фонд развития информационных технологий. Именно его эксперты увидели значительный потенциал в платформе контроля за служебным автотранспортом. По словам экспертов, такая система будет полезна всем крупным государственным и коммерческим структурам, имеющим многочисленный автопарк. К примеру, машинам экстренных, оперативных или коммунальных служб. По данным "РГ", интерес к системе проявляют представители ОАО "РЖД".

Кроме того, платформа имеет скрытый резерв. Она способна самостоятельно планировать регламент технических работ в конкретном автомобиле. И где живой автомеханик может забыть или не уследить за одной из множества подконтрольных машин, компьютер такой ошибки не допустит. IT-система заранее предскажет время проведения ТО, предупредит о потенциальных неполадках, проследит за отсутствием просроченных регламентных работ.