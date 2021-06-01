Об инновационных разработках в системе транспортного обслуживания на прошлой неделе рассказали представители компании, специализирующейся на оснащении и производстве коммунальной, дорожной и аэродромной техники. В настоящее время они тестируют уникальную систему, позволяющую удаленно контролировать загруженность грузовиков. Благодаря ей даже об одном килограмме груза - пропади он в пути или напротив появись вдруг в кузове - в режиме онлайн тут же узнает оператор.
Как работает новинка, в Калуге продемонстрировал директор по инновациям транспортной компании Павел Теплов. На грузовик был опущен заранее взвешенный на обычных весах мешок. Его вес составлял 978 кг. И установленные в кузов машины датчики, посомневавшись несколько секунд - 978 или 979 кг, все-таки выдали верный результат. После этого в кузов добавили килограммовую гирьку. И система тут же обновила результат. Причем демонстрируемая точность никак не зависела от места, куда размещали дополнительный груз. Показания не менялись, даже если гирю ставили на самый дальний край платформы грузовика. К слову, аналогичные зарубежные системы работают в этом диапазоне весов (до 15 тонн) с точностью не выше полутоны. По словам разработчиков, во-первых, новая система позволит бороться с хищениями грузов. Во-вторых, с нелегальными перевозками, которые практикуют некоторые водители.
Пока система бортового взвешивания продолжает тестирование, другой IT-продукт уже активно внедряется в служебные машины. Так в "Почте России" работает цифровая платформа - установленные модули в режиме реального времени собирают данные с различных датчиков и систем автомобиля и передают их в центры обработки данных. Пока система функционирует в 10 регионах с наиболее загруженными дорогами: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Башкирии, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях. Но совсем скоро заработает по всей стране.
"Многие водители почему-то считают топливо своей законной добычей, из-за этого растёт стоимость перевозок, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель проекта о внедрении альтернативных видов топлива АО "Почта России" Алексей Исаев. - Учёт реального пробега позволил нам бороться с подобными хищениями и серьёзно экономить на топливе. А это в свою очередь позволило ввести систему премирования водителей за экономичное и безопасное вождение".
Не менее важна, по его словам, эффективная маршрутизация. "Ранее водитель сам выбирал, как ему везти груз. Мог и к теще по дороге заехать. Сейчас же закладывается конкретный и оптимальный маршрут. С учётом пробок, дорожных работ и других деталей. И его соблюдение отслеживается в режиме реального времени", - пояснил представитель "Почты России".
"Некоторые водители, конечно, сопротивляются техническому прогрессу. Приходится даже бороться с вандализмом. Но как бы там ни было в течение этого года все наши машины будут оснащены подобным оборудованием", - заключил Алексей Исаев.
По данным "РГ", в течение этого года эта интеллектуальная система будет внедрена в автомобили "Почты России" во всех регионах страны. Содействие этому оказал Российский фонд развития информационных технологий. Именно его эксперты увидели значительный потенциал в платформе контроля за служебным автотранспортом. По словам экспертов, такая система будет полезна всем крупным государственным и коммерческим структурам, имеющим многочисленный автопарк. К примеру, машинам экстренных, оперативных или коммунальных служб. По данным "РГ", интерес к системе проявляют представители ОАО "РЖД".
Кроме того, платформа имеет скрытый резерв. Она способна самостоятельно планировать регламент технических работ в конкретном автомобиле. И где живой автомеханик может забыть или не уследить за одной из множества подконтрольных машин, компьютер такой ошибки не допустит. IT-система заранее предскажет время проведения ТО, предупредит о потенциальных неполадках, проследит за отсутствием просроченных регламентных работ.