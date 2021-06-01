В России до конца года развернут систему отслеживания авто "Паутина"

До конца года на территории всей России будет развернута система "Паутина". Она предназначена для отслеживания и поиска автомобилей, находящихся в розыске, а также скрывшихся с места ДТП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Предполагается, что все необходимое программное обеспечение заработает в декабре. Сейчас по всей стране ведется работа по развертыванию сервиса. Он автоматизирует нужным образом работу центров автоматизированной фиксации нарушений ПДД.

В пресс-центре МВД пояснили также, что говорить об оценке эффективности внедрения данного сервиса пока преждевременно.

Столичная система "Паутина" работает на территории Центрального Федерального округа.

Если раньше камеры фиксировали нарушения в момент их совершения, то сейчас для анализа доступны снимки всех проездов автомобилей, в том числе те, которые ранее отбраковывались системой. Например, если комплекс не мог распознать автомобильные номера. Сейчас программа сохраняет и анализирует всю информацию, удалить сделанные фотографии невозможно. Практика Москвы показала, что за годы использования системы "Паутина" количество угонов авто сократилось в разы.