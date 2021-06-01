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01.06.2021 04:26
Рубрика: Экономика

В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России на первое января текущего года составил 16 тысяч 789 рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты. В ведомстве напомнили, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 процента.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7 процента) больше, чем на начало 2020 года", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

По состоянию на начало этого года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек.

Ранее специалисты пояснили, какие периоды не включаются в стаж для назначения досрочной пенсии. Напомним, что при наличии большого страхового стажа работники могут выйти на пенсию досрочно. На два года ранее общеустановленного пенсионного возраста назначается страховая пенсия по старости специалистам, которые имеют стаж 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин).

При подсчете такого длительного стажа в него включается ряд периодов работы. Так, в стаже учтут периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись в России при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы. В стаж также войдет время, которое человек провел на больничном. А вот нестраховые периоды, то есть время ухода за детьми до 1,5 лет, период ухода за нетрудоспособными родственниками, служба в армии в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за большой период работы, не засчитываются.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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