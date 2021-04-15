Какие периоды не включаются в стаж для назначения досрочной пенсии

Работники, имеющие большой страховой стаж, могут выйти на пенсию досрочно, напоминает отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

На два года ранее общеустановленного пенсионного возраста назначается страховая пенсия по старости тем работникам, которые имеют стаж 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин). Тем не менее выйти на пенсию такие работники могут при достижении 60 лет (мужчинами) и 55 лет (женщинами).

При подсчете такого длительного стажа в него включается ряд периодов работы. Так, в стаже учтут периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись в России при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы. В стаж также войдут период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (проще говоря, то время, которое человек провел на больничном).

А вот нестраховые периоды, то есть время ухода за детьми до 1,5 лет (отпуск по уходу за ребенком может брать как женщина, так и мужчина), период ухода за нетрудоспособными родственниками, служба в армии в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за большой период работы, не засчитываются.

В Пенсионном фонде напоминают, что проверить свой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ. Если человек нашел ошибку и какой-то период работы "потерялся", то нужно подать заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно подать лично или через своего представителя в клиентской службе ПФР; через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу ПФР независимо от адреса прописки.