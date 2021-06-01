Видео: заболталась по телефону и попала под бетономешалку

Старая народная мудрость гласит, что корову нужно опасаться спереди, а коня сзади. Хорошо бы в этот список добавить еще и габаритный автотранспорт, с которым нужно быть осторожным со стороны слепой зоны шофера.

В Голосеевском районе Киева девушка хотела прошмыгнуть перед стоящей на светофоре бетономешалкой, но водитель машины именно в этот момент нажал на газ и наехал на попавшую в слепую зону нарушительницу. Чему тут удивляться-то? Он ее не видел, а она его не слышала, потому что была занята очень важным разговором по мобильнику.

Последствия оказались достаточно тяжелыми - девушка госпитализирована с многочисленными травмами, но никого, кроме себя винить не вправе. Если присмотреться к происходящему на видео, то становится очевидно, то проезжую часть она переходила не только в слепой зоне водителя, но и просто в неположенном месте и на красный свет.