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01.06.2021 17:15
Рубрика: Видео

Видео: заболталась по телефону и попала под бетономешалку

Текст: Вадим Давыденко

Старая народная мудрость гласит, что корову нужно опасаться спереди, а коня сзади. Хорошо бы в этот список добавить еще и габаритный автотранспорт, с которым нужно быть осторожным со стороны слепой зоны шофера.

Фото: скриншот с www.youtube-com
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В Голосеевском районе Киева девушка хотела прошмыгнуть перед стоящей на светофоре бетономешалкой, но водитель машины именно в этот момент нажал на газ и наехал на попавшую в слепую зону нарушительницу. Чему тут удивляться-то? Он ее не видел, а она его не слышала, потому что была занята очень важным разговором по мобильнику.

Последствия оказались достаточно тяжелыми - девушка госпитализирована с многочисленными травмами, но никого, кроме себя винить не вправе. Если присмотреться к происходящему на видео, то становится очевидно, то проезжую часть она переходила не только в слепой зоне водителя, но и просто в неположенном месте и на красный свет.

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#видео