Вступили в силу кардинально новые правила "Google Фото". Что изменилось

1 июня 2021 года вступили в силу новые правила использования сервиса "Google Фото". Теперь пользователи не смогут загружать бесконечное количество снимков в так называемом "высоком качестве".

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До сегодняшнего дня сервис позволял всем владельцам учетных записей закачивать в облачное фотохранилище безлимитное число фотографий. При загрузке они сохранялись в так называемом "высоком качестве" - размер файлов уменьшался без заметной потери качества. Такие фотографии не влияли на объем свободного места в хранилище - до 1 июня. Google предоставляет всем пользователям 15 Гб места на облачном диске.

Также снимки можно сохранять в "исходном качестве", то есть без сжатия и оптимизации. Их размер учитывался и будет учитываться при заполнении облачного хранилища. Выбрать, в каком качестве будут загружаться фотографии, можно в настройках приложения "Google Фото".

Фотографии в "высоком качестве", загруженные до 1 июня, не уменьшат доступное пространство в облачном хранилище - речь идет только о новых снимках. То же касается и видеороликов. Кроме того, владельцы смартфонов Pixel по-прежнему смогут загружать контент в "высоком качестве" бесплатно и неограниченно, говорится в блоге Google.

Тем, кто решит разобраться с ненужными снимками и расчистить место, Google предложит инструменты, позволяющие организовать хранение фото. Они помогут найти размытые снимки или скриншоты.

Всем, кто превысит квоту на хранение, будет недоступна возможность загрузки новых фотографий. Если пользователь будет использовать больше пространства, чем ему доступно, на протяжении 24 месяцев, "контент может быть удален", сообщается на сайте Google в разделе поддержки. Чтобы увеличить размер доступного места в облаке, предлагается приобрести подписку Google One. Также можно перейти на другой сервис для хранения фото.