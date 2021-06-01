Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю

В первый день лета Земли достигнет облако плазмы, выброшенное с Солнца 28 мая. Об этом предупреждает сайт SpaceWeather.com.

По данным ресурса, до нашей планеты дойдет лишь периферическая часть волны плазмы.

- Тем не менее, 1 июня возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда корональный выброс массы отклонит магнитное поле Земли, - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что данный выброс станет самым ярким и быстрым из зафиксированных в новом 25-м солнечном цикле. Жители широт вблизи полюсов, в особенности в южном полушарии, смогут наблюдать необычные сияния.

Напомним, ранее стало известно, что россияне впервые за полвека смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. По словам астрономов, редкое явление произойдет 10 июня. Частично его можно будет увидеть со всех территорий страны, 94-процентное перекрытие Солнца Луной будет доступно взору только для жителей северо-востока Якутии.