Новости

Братьев и сестер возьмут в одну школу независимо от прописки 09:54
В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 09:54
Россия проводит военную инспекцию в Эстонии 09:53
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве 09:45
Собянин: В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов 09:34
В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 09:19
В Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена" 09:00
YouTube изменил условия пользования 08:51
Эксперт пояснил, нужно ли прививаться от COVID-19 курильщикам 08:51
В августе определят до пяти территорий для создания кампусов мирового уровня 08:21
Медведев заявил об ухудшении отношений между Россией и Западом 08:11
Слепышев признан лучшим игроком сборной России в матче со шведами 07:40
Де Брюйне не потребуется операция и он может сыграть на Евро-2020 07:36
В Перу в три раза возросло количество смертей от коронавируса 07:14
Вакцина против гриппа на основе наночастиц показала высокую эффективность 07:02
Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
Вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 08:51
Рубрика: Digital

YouTube изменил условия пользования

Текст: Матвей Линник
Фото: REUTERS/Valera Golovniov Фото: REUTERS/Valera Golovniov
Фото: REUTERS/Valera Golovniov

Видеохостинг YouTube с 1 июня изменил условия пользования в России и других странах, сообщается на сайте компании.

Согласно новым правилам, сервис будет вставлять рекламу во все видео. При этом доход от рекламы на каналах, не подключенных к партнерской программе, будет полностью идти в бюджет YouTube.

Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей

"Это значит, что теперь реклама может появляться в некоторых ваших видео, даже если вы не являетесь партнером. При этом вы не будете получать доход от таких объявлений. Если канал достигнет нужных показателей, как и прежде, вы сможете вступить в партнерскую программу", - говорится в сообщении.

Кроме того, доходы блогеров, проживающих за пределами США, но получающих прибыль от просмотров американских зрителей, будут облагаться налогом. Нововведение будет касаться доходов от прямых просмотров, а также полученных через YouTube Premium, суперчат и спонсорство.

По соглашению между Россией и США об избежании двойного налогообложения, российские авторы не будут платить дополнительные налоги, если предоставят необходимую налоговую информацию рекламному сервису AdSense. В противном случае все доходы могут обложить налогом по ставке до 24%.

Digital Интернет

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике