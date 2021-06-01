YouTube изменил условия пользования

Видеохостинг YouTube с 1 июня изменил условия пользования в России и других странах, сообщается на сайте компании.

Согласно новым правилам, сервис будет вставлять рекламу во все видео. При этом доход от рекламы на каналах, не подключенных к партнерской программе, будет полностью идти в бюджет YouTube.

"Это значит, что теперь реклама может появляться в некоторых ваших видео, даже если вы не являетесь партнером. При этом вы не будете получать доход от таких объявлений. Если канал достигнет нужных показателей, как и прежде, вы сможете вступить в партнерскую программу", - говорится в сообщении.

Кроме того, доходы блогеров, проживающих за пределами США, но получающих прибыль от просмотров американских зрителей, будут облагаться налогом. Нововведение будет касаться доходов от прямых просмотров, а также полученных через YouTube Premium, суперчат и спонсорство.

По соглашению между Россией и США об избежании двойного налогообложения, российские авторы не будут платить дополнительные налоги, если предоставят необходимую налоговую информацию рекламному сервису AdSense. В противном случае все доходы могут обложить налогом по ставке до 24%.