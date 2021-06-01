Захарова: Скандал со слежкой США за лидерами ЕС - лишь "вершина айсберга"

"Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран - членов НАТО", - цитирует ТАСС Захарову, которая выступила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По мнению Марии Захаровой, европейские партнеры Вашингтона зачастую "даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве", поскольку Соединенные Штаты "сами себя исключили из какой-либо системы правовых координат".

Как писала "РГ", объектами слежки со стороны Агентства национальной безопасности США несколько лет были шведские, норвежские, голландские, французские и немецкие политики, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего главу МИД, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон уже потребовали у датчан разъяснений.