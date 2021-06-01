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01.06.2021 10:47
Рубрика: В мире

Захарова: Скандал со слежкой США за лидерами ЕС - лишь "вершина айсберга"

Текст: Екатерина Забродина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утечку в западных СМИ о том, что американские спецслужбы вели тайную слежку за европейскими политиками через коммуникационные сети Дании. По мнению Захаровой, нынешний скандал представляет собой лишь "вершину айсберга".

"Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран - членов НАТО", - цитирует ТАСС Захарову, которая выступила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками

По мнению Марии Захаровой, европейские партнеры Вашингтона зачастую "даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве", поскольку Соединенные Штаты "сами себя исключили из какой-либо системы правовых координат".

Как писала "РГ", объектами слежки со стороны Агентства национальной безопасности США несколько лет были шведские, норвежские, голландские, французские и немецкие политики, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего главу МИД, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон уже потребовали у датчан разъяснений.

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