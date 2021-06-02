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02.06.2021 09:22
Рубрика: Общество

Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение

Текст: Наталия Ячменникова

Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы не ранее, чем через сто лет, - в 2126 году. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. "Если говорить об окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, то ближайшее полное затмение в Москве будет 16 октября 2126 года", - цитирует ученого РИА Новости.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Больше повезет жителям Центральной России: полное солнечное затмение здесь можно будет увидеть "уже" 20 апреля 2061 года, а затем - 16 октября 2126 года. Кроме того, они станут свидетелями пяти кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.

Между тем, 10 июня с.г. состоится кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза в 13:43 мск). Оно будет наблюдаться в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы будут видны с территории России и СНГ.

А 4 декабря ожидается полное затмение Солнца (полная фаза 1 минуты 54 секунды в 10:34 мск). Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. Так что лицезреть его смогут немногочисленные исследователи ледяного континента. Однако, как сообщил ранее Московский планетарий, небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и Австралии. А вот в России не будут наблюдаться и такие.

В любом случае, специалисты всегда предупреждают: без специального солнечного фильтра лучше за визуальное изучение Солнца не браться. Слишком опасно для здоровья.

Общество Космос

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