Байден приостановил аренду участков на Аляске для разработки месторождений

Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Об этом во вторник сообщило министерство внутренних дел страны.

Эта программа в августе 2020 года была одобрена предыдущим президентом США Дональдом Трампом. В ней речь идет о передаче в аренду для разработки энергетическими компаниями территорий в Арктическом национальном заповеднике дикой природы. Эксперты оценили извлекаемые запасы нефти в этом заповеднике в 11 млрд баррелей. В январе этого года Трамп одобрил соглашения о передаче в аренду 160 тысяч га земли.

После выборов Байден наложил мораторий на реализацию этой инициативы. Накануне действие программы было приостановлено до завершения "всеобъемлющего анализа" ее возможного влияния на природу и решения правовых вопросов, пишет ТАСС.

Республиканцы на протяжении долгого времени выступали за разрешение добычи нефти и газа в этом заповеднике. В 1995 году конгресс одобрил соответствующий законопроект, но президент-демократ Билл Клинтон наложил на него вето. Похожая инициатива была отвергнута 10 лет назад американскими законодателями, преимущественно демократами. Однако в 2017 году эта программа все же была поддержана в Конгрессе.