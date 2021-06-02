Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии

Известный болгарский боксер-тяжеловес Кубрат "Кобра" Пулев объявил о создании собственной партии. Структура будет носить имя "Великая Болгария".

"Опытные политики мне подсказывали, что это слишком громкое название для подобного проекта. Но я настаиваю именно на нем, потому что оно говорит само за себя", - подчеркнул Пулев.

"Великая Болгария" будет учреждена 9 июля и не примет участия в парламентских выборах. Однако, как сообщается, политический проект боксера послужит ему трамплином для заявки своей кандидатуры на президентские выборы, намеченные на осень текущего года.

О своем намерении побороться за пост главы балканской республики уже заявил боец смешанных единоборств Станислав Недков.