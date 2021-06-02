Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой

О том, как именно будет реформирована авиастроительная отрасль в стране и зачем это понадобилось, в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, такую реформу нужно проводить.

"Пример у нас положительный уже есть: мы объединили в один большой инженерно-конструкторский центр бюро Миля и Камова. Они никуда не исчезли, они работают, просто у них общая инфраструктура, общая испытательная база, что значительно снижает издержки. Мы сократили большое количество площадей, которые они занимали, и за счет этого закрыли все долги. И здесь то же самое", - рассказал Сергей Чемезов.

Он уточнил, что первым этапом будет объединение "Сухого" и МиГа. "Это не означает, что КБ (конструкторские бюро, - прим. "РГ") будут ликвидированы - будут существовать два КБ: и МиГ, и "Сухой". Но инфраструктура будет общая: бухгалтерия, финансисты, юристы, кадровые службы. И когда возникнет вопрос, а кто будет разрабатывать какой-то очередной новый самолет, будут выдвигаться предложения. Кто даст более интересное, более выгодное предложение, тот и победит", - пояснил глава госкорпорации.

"Будет конкуренция между собой. Но конкуренция идей, а не заходов в кабинеты за финансированием. Это и для компании лучше, и для заказчиков. И для развития конструкторского блока, кстати. Конструкторы разных КБ будут больше общаться друг с другом. Потому что на сегодняшний день друг друга видят в основном только руководители - на совещаниях", - добавил гендиректор "Ростеха".

Ранее в интервью "РГ" о нашумевшей реформе авиастроительной отрасли рассказал первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.