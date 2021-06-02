"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму

Федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" по итогам партийных праймериз утвердил проект списка кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

"Список будет утвержден уже на съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части", - пояснил он. Напомним, что съезд партии пройдет 19 июня и тогда же будет утвержден список кандидатов-одномандатников от партии.

Карелин также сообщил, что в оргкомитет поступило 98 жалоб регионального характера, 54 - федерального.

"Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад председателю партии Дмитрию Медведеву", - сказал Карелин.

По его словам, в этом году праймериз стали самыми массовыми. В них приняло участие 11,8 миллиона человек.

"Это абсолютный рекорд - потому что ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто", - сказал сенатор.

Кандидатов на предварительное голосование в Госдуму в этом году также было больше, чем в 2016 году. "Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место - фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены - к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция была 25 человек на место", - рассказал Карелин.