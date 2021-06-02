Новости

Совфед принял заявление о необходимости прекращения блокады Кубы 11:44
Ростуризм назвал возможную дату возвращения россиян на турецкие курорты 11:38
Идет голосование за работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 11:34
Исследование: Две трети российских детей продолжат учиться летом 11:31
Прокуратура передала в суд дело матери девочки-маугли из Талдома 11:29
Оперштаб: Еще 2567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:27
"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час 11:25
Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных 11:24
Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня 11:19
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара 11:17
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу 11:16
В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома 11:14
Сергей Шнуров представит сегодня свою новую группу "Зоя" 11:11
"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму 11:10
Банк ДОМ.РФ аккредитовал 700 компаний для строительства частных домов 11:10
МИД РФ: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в ДОН 11:07
Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз 11:00
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу 10:57
В Петербурге водителей будут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров 10:56
Росздравнадзор: Частота побочных явлений от российских вакцин незначительна 10:55
Эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80% 10:51
Синоптики рассказали о погоде летом в Москве 10:41
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты 10:24
В Смоленске мужчина жестоко избил незнакомую девушку 10:24
Рябков: РФ готовит распоряжение о денонсации договора об открытой суше 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 11:10
Рубрика: Власть

"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова

Федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" по итогам партийных праймериз утвердил проект списка кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах

"Список будет утвержден уже на съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части", - пояснил он. Напомним, что съезд партии пройдет 19 июня и тогда же будет утвержден список кандидатов-одномандатников от партии.

Карелин также сообщил, что в оргкомитет поступило 98 жалоб регионального характера, 54 - федерального.

"Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад председателю партии Дмитрию Медведеву", - сказал Карелин.

По его словам, в этом году праймериз стали самыми массовыми. В них приняло участие 11,8 миллиона человек.

"Это абсолютный рекорд - потому что ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто", - сказал сенатор.

Кандидатов на предварительное голосование в Госдуму в этом году также было больше, чем в 2016 году. "Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место - фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены - к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция была 25 человек на место", - рассказал Карелин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Праймериз "Единой России" Единый день голосования-2021

Главное сегодня

В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях