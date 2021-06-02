Глава Минэнерго ответил на сообщения о конце нефтяной эры

Говорить о конце нефтяной эры преждевременно. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов​​​.

"У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет", - отметил министр в интервью РИА Новости.

Министр добавил, что некоторые банки уже начали попытки ограничить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что обеспеченность России нефтью при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, сообщил.

В свою очередь, заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев заявил, что в структуре российского бюджета на 2021 год налоги от добычи полезных ископаемых должны принести более четверти всех доходов казны.