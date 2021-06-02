Глава Минприроды заявил об обеспеченности России золотом на 40 лет

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет. Он отметил, что Россия лидирует в мире по его запасам, а по объемам добычи золота занимает третье место после Китая и Австралии.

"Россия регулярно увеличивает свою ресурсную базу по золоту - в частности, с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка шести тысяч тонн. За последний десяток лет начали функционировать три крупных месторождения - Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии, Вернинское в Иркутской области", - цитируют Александра Козлова "Известия".

По его словам, к разработке также готовится месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на Дальнем Востоке.

Ранее глава Минприроды сообщал о росте добычи золота и меди в Арктике. Анализ двух сотен видов полезных ископаемых, которые можно добывать на территории арктической зоны России, показал, что наиболее перспективные 13 видов. Их разработка возможна в ближайшие 10-15 лет. Сейчас там уже добывают 10% извлекаемой в мире нефти, 25% природного газа, отметил министр природных ресурсов и экологии России.