Глава "Ростеха" сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Новости

В МИД РФ заявили об обсуждении заявления по итогам саммита Путина и Байдена 10:14
В Москве пройдет конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии" 10:00
Россияне назвали сумму, которую они хотят получать каждый месяц 10:00
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург 09:51
В США назвали причину, по которой не могут победить Россию 09:49
Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 09:43
В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса 09:40
Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году 09:40
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение 09:22
Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке 09:20
Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии 09:20
Названы возможные сроки появления 6G в России 09:19
Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича 09:16
Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон" 09:10
Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля 09:10
Названы три главные ошибки начинающих экспортеров 09:00
Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой 08:55
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в плей-офф НХЛ 08:54
Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 09:44
Рубрика: Экономика

Глава "Ростеха" сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Текст: Василий Кошкин
Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада. Об этом в интервью РБК заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", - заявил Чемезов.

Фото: SHAWN THEW/EPA
Всемирный банк: Новые санкции США не угрожают финстабильности России

При этом глава "Ростеха" считает, что американцы и европейцы не готовы к "войне" с Россией. При этом Чемезов считает возможным дальнейшее ухудшение отношений со странами Европы, в первую очередь из-за действий США.

"Американцы будут продолжать подобные действия, для того чтобы держать нас в тонусе. Не давать возможности развиваться и расширять круг наших партнеров", - считает Чемезов.

Ранее Чемезов заявил, что отечественные производители смогли наладить выпуск большей части продукции, которую раньше Россия импортировала. В качестве примера глава "Ростеха" привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21, необходимость в разработке которых возникла после американских ограничений.

"Ростех" -госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 800 организаций.

Экономика Компании Госкорпорации Ростех Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска