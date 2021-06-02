Глава "Ростеха" сравнил ужесточение санкций Запада с войной

"Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", - заявил Чемезов.

При этом глава "Ростеха" считает, что американцы и европейцы не готовы к "войне" с Россией. При этом Чемезов считает возможным дальнейшее ухудшение отношений со странами Европы, в первую очередь из-за действий США.

"Американцы будут продолжать подобные действия, для того чтобы держать нас в тонусе. Не давать возможности развиваться и расширять круг наших партнеров", - считает Чемезов.

Ранее Чемезов заявил, что отечественные производители смогли наладить выпуск большей части продукции, которую раньше Россия импортировала. В качестве примера глава "Ростеха" привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21, необходимость в разработке которых возникла после американских ограничений.

"Ростех" -госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 800 организаций.