Голикова: Регистр получателей льготных лекарств будет готов к 1 июля

Федеральный регистр получателей льготных лекарств будет сформирован к 1 июля. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

Голикова рассказала, что к 1 июля завершится формирование регистра граждан, которым полагаются льготные лекарства. На основе этого регистра будет оценено количество пациентов, передает ТАСС.

Также вице-премьер сообщила о планах к 2024 году наладить в России производство 65% стратегически важных лекарств, а к 2030 году - 80%.

Кстати, глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее несетевым аптекам продавать безрецептурные лекарства дистанционно через маркетплейсы.