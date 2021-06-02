Госдума: В НАТО не хотят стабилизации ситуации на Украине

Стабилизация ситуации на Украине не входит в планы Североатлантического военного альянса, убежден первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Так он прокомментировал информацию официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о поставках на Украину из НАТО современного оружия и боеприпасов. Все это, по словам Конашенкова, поставляется под прикрытием учений Sea Breeze.

"У Украины как таковой отсутствуют материальные ресурсы и средства, потому что она погрязла в долгах МВФ, - рассказал Александр Шерин в интервью RT. - Поэтому Америка использует Украину как страну, которая является постоянным раздражителем на границе с Россией, и они будут систематически подпитывать вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами".

Эта поддержка со стороны альянса, по мнению депутата, не мотивирует Киев на переговоры

"Давным-давно закончили бы это противостояние и сели за стол переговоров", - считает Шерин.