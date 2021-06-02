Государство поддержит развитие рынка экологичных автомобилей

Не секрет, что автотранспорт - один из самых главных источников загрязнения воздуха в городах. В среднем доля его выбросов составляет около 30 процентов. А в городах-миллионниках доля и вовсе доходит до 80-90 процентов. В связи с этим государство планирует поддерживать развитие экологического транспорта в России.

"Буквально на днях Минэкономразвития России сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Предполагается, что объем государственной поддержки составит около 420 миллиардов рублей. В то же время власти планируют ограничивать импорт, увеличив утильсбор и установив требование об обязательной локализации производства батарей и моторов электрокаров в России. Такие меры должны поддержать отечественный автопром, - рассказал "РГ" гендиректор компании Drive Electro, доктор технических наук, профессор Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина Сергей Иванов. - При этом в концепции почему-то пока ничего не говорится о поддержке развития водородного транспорта. Хотя о важности этого направления отдельно говорил президент, поставив правительству задачу в ближайшее время разработать и вывести на дороги водородный автобус. Впрочем, минпромторг обещает вернуться с ответом по данному вопросу до конца года".

Новая концепция развития электротранспорта предполагает, что в ближайшие 10 лет доля электромобилей на российском рынке вырастет с 0,1 процента до 15. Эксперты тем не менее отмечают, что это крайне оптимистичный сценарий. В 2020 году Россия заняла только 23-е место из 25 в рейтинге KPMG по готовности инфраструктуры к развитию электротранспорта, обогнав лишь Индию с Бразилией. А по данным "Автостата", на 1 января 2021 года в нашей стране было зарегистрировано менее 11 тысяч электромобилей при общем парке "легковушек" в 45 миллионов штук.

Очевидно, что для популяризации электрокаров и общего развития инфраструктуры предстоит сделать многое. Причем на фоне не самой благоприятной обстановки на авторынке: цены на автомобили поступательно растут, как и затраты на их содержание, с отечественного рынка уходят отдельные модели авто и даже целые автокомпании. Предлагаемые в проекте концепции меры могут вернуть крупных автопроизводителей, при этом локализовав производства, дав дополнительный импульс для кооперации отечественных производителей комплектующих и мировых лидеров автопрома. В том числе это поспособствует созданию и развитию собственных производств электромобилей.

"За последние годы отдельные страны достигли больших успехов в области развития электротранспорта. Особенно на общем фоне выделяются Германия и Китай. По итогу 2020 года количество общедоступных мест для медленной и быстрой зарядки превысило 862 тысячи во всем мире. Доля Китая при этом составила 60 процентов. Одним из важнейших стимулов для развития электротранспорта и инфраструктуры стали государственные субсидии. Начиная с 2010 года власти КНР выдавали гражданам до 60 тысяч юаней (примерно 8 тысяч долларов) на приобретение электрического автомобиля. Аналогичные меры поддержки на покупку электрокаров используются в Великобритании, Германии и еще ряде стран", - рассказал Сергей Иванов.

Россия может воспользоваться сменой технологической парадигмы и занять достойное место в новой водородной экономике будущего

К 2030 году полностью прекратить продажи автомобилей на бензиновом и дизельном топливе планируют Израиль, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения и Нидерланды, к 2035-му - Великобритания, Япония, некоторые штаты США. Крупные европейские автопроизводители решили перестать выпускать грузовики, работающие на ископаемом топливе, к 2040 году.

"Однако не стоит забывать, что замена автомобилей с ДВС на электрические не меняет сути проблемы, поскольку источник получения электричества остается тем же, - считает ученый. - В некоторых европейских странах это до сих пор уголь. Энергия может быть чистой ровно настолько, насколько чистым является источник ее получения. Именно поэтому фокус внимания правительств ведущих стран сменился в сторону водорода. К этому добавляются вопросы о высокой стоимости батарей для электротранспорта, их относительно быстрой деградации, а также экологичности их производства и утилизации".

Чтобы достигнуть поставленной международным сообществом задачи - статуса углеродной нейтральности, нам нужно менять всю систему производства энергии, уверен эксперт. Переход к водородной энергетике и, шире, водородной экономике видится многим как один из наиболее перспективных вариантов достижения поставленных задач.

Одним из главных источников получения водорода, по крайней мере в ближайшее время, точно будет газ. Поэтому, у России есть ряд стратегических преимуществ. Мы можем воспользоваться сменой технологической парадигмы и занять достойное место в новой водородной экономике будущего, заодно придав импульс развитию собственного автопрома. Тем более что опыт успешного внедрения электрического транспорта уже есть - московские электробусы.

Электротранспорт будет развиваться. Основой действительно экологичного транспорта должна стать новая энергетическая стратегия. Водородный транспорт будет существовать параллельно с электрическим, одно не исключает другого. "Субсидии должны быть распределены по всей производственной цепочке: от производства водорода и чистой электроэнергии, развития инфраструктуры под них, до создания и стимулирования спроса на водородный и электротранспорт", - считает Сергей Иванов.

Пока российские власти не готовы раздавать людям деньги на покупку экологичных авто, однако первые шаги уже делаются. Важно помнить, что это правильное направление развития, ведь компенсация стоимости и другие стимулирующие меры уже доказывают свою эффективность. Пример - рынки Китая и Европы. Электромобили активно продаются только там, где есть широкомасштабная государственная поддержка. Это же справедливо в отношении водородного транспорта. Компенсирование части затрат покупателя, введение льгот на транспортный налог или его полная отмена, организация бесплатных стоянок с возможностью зарядки экологического транспорта, доступ к выделенным полосам - все это способствует популяризации электрокаров среди населения.

420 миллиардов рублей составит объем господдержки развития электротранспорта до 2030 года

"Государственная поддержка не может, да и не должна длиться вечно, но она нужна на начальных этапах. Ведь за стимулированием спроса следует импульс для развития всего бизнеса", - резюмирует эксперт.

Но, кстати, сейчас в некоторых странах отмечается постепенное ослабление субсидирования электротранспорта и активизация субсидирования водородного транспорта. Великобритания стала одной из первых стран, которая начала сокращать субсидии на покупки электрокаров. Дотация была снижена на 15 процентов, а полностью программу поддержки планируется закрыть к 2023 году. С сентября 2020-го власти Китая начали переходить к предоставлению субсидий на создание заправочных водородных станций и производство запчастей для автомобилей на топливных элементах. В то же время государственные субсидии на покупку электромобилей там планируют завершить в 2022 году, в связи с чем потребительский спрос на электромобили в КНР уже начал замедляться.

Тем временем

По данным аналитического агентства "Автостат", на протяжении последних нескольких лет и первичный, и вторичный рынок электромобилей в России показывает рост. В 2020 году россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что соответственно на 60 и 95 процентов превышает показатели 2019 года. В первом квартале 2021-го в РФ продано 1273 подержанных (плюс 46 процентов) и 307 (рост в 6 раз) новых автомобилей на электротяге.

Эксперты "Автостата" отмечают, что с середины 2020 года рынок электрокаров стал расти активнее. Для рынка б\у автомобилей это связано в основном с отменой ввозных таможенных пошлин, для рынка новых - с появлением в линейке моделей Audi e-tron и Porcshe Taycan.

Последний, кстати, по итогам первого квартала 2021 года выбился в лидеры продаж - реализовано 135 единиц. Audi e-tron купили 62 человека. На "вторичке" в модельном рейтинге долю в 85 процентов традиционно занимает Nissan Leaf из Японии.