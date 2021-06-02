В Японии сидельцев-заключенных привлекают к работам в обязательном порядке. После того как осужденный попадает в места лишения свободы, администрация тюрьмы оценивает его профессиональные навыки, возраст и состояние здоровья. Впоследствии эти данные стараются учитывать, когда подбирают человеку новый род деятельности. Узников используют на предприятиях, занятых, к примеру, в сфере деревообработки или полиграфии. Помимо этого, отбывающие тюремный срок могут выполнять некоторые функции на производствах по выпуску электроники, изделий из кожи и даже детских игрушек.

Обычно заключенные трудятся с понедельника по пятницу по восемь часов в день с тремя небольшими перерывами, в том числе одним на обед. За это они получают символическую заработную плату. Да и деньги можно будет использовать только после выхода на свободу. Примечательно, что в ходе выполнения работ арестантам запрещено разговаривать. Вести беседы допускается в свободное время, которое наступает после 18 вечера. При этом указанный время также можно потратить на просмотр телепередач или чтение литературы.

После выхода из тюрем власти помогают японским заключенным трудоустроиться. Как правило, бывших узников охотно берут на стройки или в транспортные компании. Администрации регионов участвуют в подборе вакансий для таких людей, устанавливают связи с представителями бизнеса и собирают заявки от предпринимателей. Правительство стимулирует бизнесменов, которые готовы принять к себе в штат людей с судимостью. Эксперты полагают, что наличие постоянной занятости у людей после освобождения позволяет в несколько раз снизить количество повторных правонарушений с их участием.