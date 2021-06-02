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02.06.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

"Калашников" запатентовал электромотоцикл в стиле ретро

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Концерн "Калашников" получил патент на внешний вид электромотоцикла Иж-49, прототип которого был представлен в августе 2020 года на форуме "Армия-2020". Авторами его облика значатся четыре специалиста компании - Благих, Васев, Боталов и Дашкевич.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Электрический Иж-49 разработал в честь 70-летия с момента выпуска оригинального бензинового мотоцикла с таким индексом. В новом байке максимально близко воспроизведен образ классической модели, но вместо 350-кубового двухтактника в движение его приводит современный электромотор бесщеточного типа.

Два мотоцикла развивают одинаковую максимальную скорость 90 км/ч, но благодаря меньшей массе и существенно более высоким мощности (20 л.с. против 11,5 л.с.) и крутящему моменту современный Иж-49 при очном сравнении не оставит прародителю ни шанса.

Электромотоцикл Иж-49 планируют выпустить тиражом 49 экземпляров. Цена неизвестна.

Концерн "Калашников" создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения "Ижмаш". В состав "Ижмаша" также входил завод "Ижмото", который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине - из-за нулевого спроса. "Калашников" возрождает производство мототехники с 2018-го.

Фото: Роспатент