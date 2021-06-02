Косачев: Лучшим итогом саммита РФ-США будет решение о прозрачности действий в ряде сфер

У любой страны есть своего рода внешняя "аура", то есть пространство ее активности в международных делах. У больших государств она по определению побольше, у малых - поменьше. У сверхдержав такая "аура" глобальна.

Партнеры ищут возможности "ауры" сблизить и объединить в интересах сотрудничества. Соперники - сделать свою "ауру" сильнее. Противники - обессилить "ауру" противоположной стороны.

Россия и США сейчас в состоянии третьего, "боевого" формата (хотя совершенно точно не наша страна была инициатором, не мы претендуем на глобальное доминирование). Отношения деградировали донельзя, а в ряде случаев носят взрывоопасный характер, сотрясая миропорядок.

В этом смысле первостепенной задачей предстоящего саммита мне видится дезармирование высокими договаривающимися сторонами и планетарной, и двусторонней повестки дня. Активность США и России пересекается и создает взаимные проблемы прежде всего в таких областях, как военное строительство (в особенности в сфере стратегических ядерных вооружений, но не только), кибертехнологии, деятельность спец- и неспецслужб на территориях друг друга, операции (в том числе антитеррористические, но не только) в третьих странах.

Договориться о подходах и о перспективах если не взаимодействия, то хотя бы прозрачности взаимных действий в этих сферах - на мой взгляд, было бы оптимальным и весьма желанным результатом встречи двух президентов. На этом этапе сверхзадача - развести "ауры", вряд ли более. Но другого пути к "мирному" второму и тем более к созидательному первому формату просто нет. А они в российско-американских отношениях, несмотря ни на что, все еще теоретически возможны.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.