Косачев: Лучшим итогом саммита РФ-США будет решение о прозрачности действий в ряде сфер

Новости

В МИД РФ заявили об обсуждении заявления по итогам саммита Путина и Байдена 10:14
В Москве пройдет конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии" 10:00
Россияне назвали сумму, которую они хотят получать каждый месяц 10:00
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург 09:51
В США назвали причину, по которой не могут победить Россию 09:49
Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 09:43
В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса 09:40
Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году 09:40
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение 09:22
Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке 09:20
Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии 09:20
Названы возможные сроки появления 6G в России 09:19
Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича 09:16
Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон" 09:10
Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля 09:10
Названы три главные ошибки начинающих экспортеров 09:00
Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой 08:55
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в плей-офф НХЛ 08:54
Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 09:47
Рубрика: Власть

Косачев: Лучшим итогом саммита РФ-США будет решение о прозрачности действий в ряде сфер

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
У любой страны есть своего рода внешняя "аура", то есть пространство ее активности в международных делах. У больших государств она по определению побольше, у малых - поменьше. У сверхдержав такая "аура" глобальна.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Партнеры ищут возможности "ауры" сблизить и объединить в интересах сотрудничества. Соперники - сделать свою "ауру" сильнее. Противники - обессилить "ауру" противоположной стороны.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства

Россия и США сейчас в состоянии третьего, "боевого" формата (хотя совершенно точно не наша страна была инициатором, не мы претендуем на глобальное доминирование). Отношения деградировали донельзя, а в ряде случаев носят взрывоопасный характер, сотрясая миропорядок.

В этом смысле первостепенной задачей предстоящего саммита мне видится дезармирование высокими договаривающимися сторонами и планетарной, и двусторонней повестки дня. Активность США и России пересекается и создает взаимные проблемы прежде всего в таких областях, как военное строительство (в особенности в сфере стратегических ядерных вооружений, но не только), кибертехнологии, деятельность спец- и неспецслужб на территориях друг друга, операции (в том числе антитеррористические, но не только) в третьих странах.

Договориться о подходах и о перспективах если не взаимодействия, то хотя бы прозрачности взаимных действий в этих сферах - на мой взгляд, было бы оптимальным и весьма желанным результатом встречи двух президентов. На этом этапе сверхзадача - развести "ауры", вряд ли более. Но другого пути к "мирному" второму и тем более к созидательному первому формату просто нет. А они в российско-американских отношениях, несмотря ни на что, все еще теоретически возможны.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях