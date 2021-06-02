Космонавты на МКС совершат первый в этом году выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции (МКС), второго июня совершат выход в открытый космос. По данным "Роскосмоса", открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на 08.20 мск, а сам выход продлится 6 часов 50 минут.

Космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования старейшего модуля МКС "Заря". Вторая задача - подготовить российский модуль "Пирс", прибывший на МКС в 2001 году, к отстыковке от станции, и прибытию на его место нового модуля "Наука". Еще одной задачей будет установка на модуле "Поиск" оборудования научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы, сообщает РИА Новости.

Это будет 55-й российский выход с борта МКС. Он станет первым не только в 2021 году, но и в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода в открытый космос, а Дуброву - шесть.

По американской программе в этом году уже выполнены пять выходов в открытый космос. Очередные работы за бортом МКС запланированы на 16 и 20 июня, их совершат Тома Песке и Шейн Кимброу. Им предстоит установить две новые панели солнечных батарей.

Напомним, что сейчас на МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.