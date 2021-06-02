Козак: Украина в 2020 году купила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд

Несмотря на все ограничения, в прошлом году Украина купила у России товары и услуги на сумму 6,7 миллиарда долларов. Об этом рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В целом товарооборот составил 11 миллиардов, из них 6,7 - доходы России по экспорту, а на импорт с Украины пришлось около 4 миллиардов. Как отметил Козак, бывший украинский президент Петр Порошенко и многие другие приближенные к власти олигархи платят за российскую продукцию.

В эфире телеканала "Россия 24" Козак добавил, что действующие органы власти Украины тоже принимают решения о закупках товаров у России и выделяют деньги из бюджета, несмотря на свои громкие заявления.

"Разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - сказал чиновник.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Киев продолжает закупать газ по реверсу из Европы, который фактически является российским. В прошлом году объем составил 16 млрд кубометров.