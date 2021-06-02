Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 июня 2021 года № 78-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 № 65-рг "О снятии отдельных ограничений"

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 № 65-рг "О снятии отдельных ограничений" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 № 72-рг) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "на открытом воздухе" заменить словами ", в том числе на открытом воздухе,".

1.2. В перечне культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса, являющемся приложением к распоряжению:

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







