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02.06.2021 21:03
Рубрика: Легковые авто

Lexus рассказал, когда представит новое поколение кроссовера NX

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Премиум-марка Lexus опубликовала первый тизер модели NX второго поколения. Кроссовер представят уже 12 июня в 6:00 по московскому времени.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Lexus показал, как будут выглядеть его новые электромобили

После мировой премьеры глава Lexus в России Виктор Каюрин расскажет об особенностях модели и причинах, почему именно этот автомобиль бренда понравится российским автолюбителям. Никакой другой официальной информации о новинке пока нет.

По предварительным данным, кроссовер разделит платформу TNGA-K с Toyota RAV4. У автомобиля будут базовая версия NX 200 и обычный гибрид. Также возможно, что появится подзаряжаемый гибридный вариант NX 450h+ с установкой от RAV4 PHV.

Нынешнее поколение Lexus NX в России доступно с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., а также с турбированным агрегатом такого же объема, выдающим 238 лошадиных сил. Кроме того, у кроссовера есть 197-сильная версия с гибридной установкой, в которой 2,5-литровый агрегат работает с двумя электромоторами. Цены на модель начинаются от 2 890 000 рублей.

На рынок новый Lexus NX должен выйти до конца текущего года.

#Lexus