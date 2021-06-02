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02.06.2021 21:34
Рубрика: В мире

Lufthansa получила разрешения на полеты в Россию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба немецкой авиакомпании.

Росавиация: Россия и Германия решили вопрос разрешений на рейсы

"Lufthansa только что получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", - цитирует "Интерфакс" сообщение компании.

Авиакомпания отметила, что не ожидает дальнейших отмен рейсов в Москву и в Санкт-Петербург из Франкфурта-на-Майне.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании "Аэрофлот" и S7 также получили разрешение от немецких авиационных властей на выполнение полетов между РФ и Германией.

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