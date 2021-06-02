Матвиенко предложила бесплатно доводить газ до фундамента жилого дома

"По уму нужно не до участка вести газ, а до фундамента дома", - сказала Матвиенко в среду на пленарном заседании палаты. Спикер призвала замглаву минэнерго Павла Сорокина подумать об этой возможности. Глава Совфеда подчеркнула, что люди будут недовольны, если им все равно придется платить немалые деньги за подключение дома к газу.

Напомним, закон о бесплатном подключении домохозяйств к газу был внесен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, которое он дал в Послании Федеральному Собранию. Глава государства распорядился в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

В сопроводительных документах к закону сказано, что финансирование мероприятий по подключению домовладений к газу будет вестись за счет средств, "полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями". Закон также вводит понятие единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и его компании. Они будут нести ответственность за газификацию регионов.