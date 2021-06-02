МИД РФ: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в ДОН

Москва уже сделала все возможное, чтобы удержать Вашингтон в Договоре по открытому небу (ДОН), заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в связи с этим правильным решением будет денонсировать этот договор.

Ранее денонсацию одобрил Совет Федерации.

Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, в настоящее время его участниками являются 33 европейские государства, включая Россию. Документ призван укреплять доверие и повышать прозрачность в военной сфере путем предоставления права государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.