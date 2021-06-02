Если вы решили получше узнать Александра Сергеевича и по-настоящему проникнуться его строками, то вряд ли найдется место лучше, чем Музей-заповедник "Михайловское".

Почему в Пушкинских Горах обязательно стоит побывать каждому, мы узнали у директора этой литературной Мекки Георгия Василевича.

"Михайловское" - заповедник уникальный. Для многих это настоящее место силы, и искать повод, чтобы приехать, даже как-то нелепо...

Георгий Василевич: Но все-таки позвольте два повода я назову. Во-первых, здесь могила Пушкина. Она только в одном месте: в Пушкинских Горах, на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря. А во-вторых, Михайловское - это прекрасная возможность побыть наедине с собой. В наших местах для этого просто идеальные условия: тут и красота, и простор.

А как же выставки, фестивали, просветительские проекты?

Георгий Василевич: Выставки у нас проходят постоянно, самые разные. Но знаете, на них в основном попадают те редкие счастливцы, кто ради них и приходит. Почему? Только, чтобы просто погулять и посетить основные пушкинские места, три усадьбы - Михайловское, Тригорское, Петровское - и деревню Бугрово, надо хотя бы три полных дня! Важно ходить именно пешком, а не ездить на машине. Синеют небеса, цветут сады, поют птицы - из автомобиля, где закрыты окна, работает кондиционер и играет музыка, разве это увидишь?

Условия для полного погружения в Михайловском и правда прекрасные. Это ведь не просто "пришел, посмотрел и ушел", у вас можно и какое-то время пожить.

Георгий Василевич: Не можно, а нужно! В Пушкинских Горах 4000 мест - варианты самые разные, от маленьких гостевых домиков до гостиниц и турбазы. Зайдите на любой сайт по бронированию, введите "Пушкинские Горы", и он вам выдаст массу предложений. А дальше - нужно только преодолеть 670 километров. Если едете из Москвы.

Как пережили пандемию? Посетителей стало ощутимо меньше?

Георгий Василевич: Не поверите, больше. Только за майские праздники побывали почти 50 тысяч человек. 34 тысячи посетили различные экспозиции, остальные - просто радовались природе. Мы к такому потоку готовы, можем принять и большее число людей, знаем, как людей увлечь, чтобы они не стояли в очереди и не ждали входа в наши небольшие домики.

В этом году усадьба празднует 99-летие. Готовитесь к юбилею?

Георгий Василевич: С датами все сложно. Сам музей был основан в 1899 году, то есть ему скоро будет 125 лет. Но первая экспозиция открылась в 1911-м, а в 1922-м музей был воссоздан советской властью после революции. Такие основные вехи. То есть в следующем году будет 100-летие воссоздания, и мы, конечно, его будем отмечать, но все же это не юбилей в чистом виде.

Весной не стало Валентина Яковлевича Курбатова. Его смело можно назвать талисманом Михайловского, и даже не знаешь, как представить праздник поэзии без него.

Георгий Василевич: Нам Валентина Яковлевича тоже очень не хватает. Это чувствуется во всем - от писем, которые теперь некому посылать, до звонков, которые без него совершенно другие, мы общаемся с его супругой, она прекрасный человек. Но в планах у нас в сентябре провести первые Курбатовские чтения. Это попытка представить, как его наследие может стать постоянной частью нашей жизни. Ведь он был человеком одаренным - литературная критика, живопись, кинематограф, театр, библиотеки... Просто удивительно, как он разбирался во всем.

Навигатор

Добраться до Пушкинских Гор можно разными способами, но сначала необходимо доехать до Пскова. Оттуда можно уехать на автобусах, которые ходят несколько раз в день (стоимость около 350 руб.). На автомобиле получится быстрее. Информация об экскурсиях и билетах - на сайте музея.