На электросамокаты предложено повесить номера

Электросамокаты, сигвеи, моноколеса и прочие подобные устройства для передвижения предложено оснастить госномерами. А также прописать правила их передвижения. С таким предложением выступили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

По данным пресс-службы этого совета, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес​​​.

"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в сообщении.

Так, члены СПЧ предлагают дополнить правила определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, а также возложить на лиц, управляющих такими средствами, ответственность за их нарушение.

Кроме этого, по мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.

"Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников", - следует из сообщения.

В пресс-службе отметили, что глава СПЧ Валерий Фадеев выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им Алексеева при президенте РФ.

Надо сказать, что внесение изменений в правила дорожного движения упирается в глобальную проблему. Согласно постановлению правительства в них нельзя вносить изменения. Можно только полностью переиздать весь документ, включая все приложения к нему, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, а также перечень неисправностей и условий, при которых эта эксплуатация запрещена. А это огромный документ, который быстро не поправишь. По сути, постановлением правительства запрещено менять правила дорожного движения, поэтому все предложения будут упираться в эту правовую коллизию.

Что касается регистрации и выдачи номеров на эти транспортные средства, то это регулируется не правилами дорожного движения, а законом о безопасности дорожного движения, а также законом о регистрации транспортных средств. Но сложно представить, что на моноколеса можно повесить номера. Слишком мало транспортное средство. Установленный на них номер создаст условия, при которых этим агрегатом невозможно управлять, что соответственно, негативно скажется на безопасности. На электросамокатах номера поставить можно. Но для этого их необходимо отнести к мотоциклам. А сейчас по мнению различных судов они относятся к мопедам. А на мопедах номера не предусмотрены законом.