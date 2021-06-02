Новости

Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros 19:21
Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики 18:55
"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине 18:49
Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами 18:32
Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей 18:17
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых 18:16
Глава Минздрава РФ призвал болельщиков вакцинироваться перед Евро-2020 18:03
Госдума: В НАТО не хотят стабилизации ситуации на Украине 18:02
Козак: Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом привел переговоры в тупик 18:02
Песков рассказал о проработке доступа журналистов на саммит Путина и Байдена 17:58
МЧС объявило о приближении к Астрахани очередной пыльной бури 17:56
Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает 17:55
В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2" 17:45
В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов 17:40
Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов 17:38
Мурашко: Эффективность "Спутник V" превышает 96% 17:37
Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями 17:29
В Болгарии полицейского высшего ранга обвинили в принадлежности к ОПГ 17:25
Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года 17:24
Шойгу заявил о намерении развивать военное сотрудничество с Сербией 17:18
На ПМЭФ-2021 разыграют первый гектар в Мурманской области 17:02
В Петербурге оставили под арестом обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта 16:59
Путин согласился обсудить идею об использовании маткапитала на ремонт 16:49
В России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций 16:49
В Минэнерго рассказали о поправках в закон "О газификации" 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей

Текст: Евгения Думанская

Новые выплаты для детей из неполных семей получат порядка 1,2 миллиона адресатов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи Владимира Путина с правительством.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками начнется 15 июля

Дети от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем будут получать новую выплату с июля. В этом году на выплаты выделят 45,5 миллиарда рублей, в 2022-2023 годах - более 90 миллиардов, однако эта цифра требует уточнения.

"Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей", - цитирует Голикову РИА Новости.

Также вице-премьер попросила президента включить в поручение о выплатах еще одну категорию детей - тех, у которых умерли оба родителя и они находятся на воспитании у родственников или опекунов. Голикова отметила, что таких детей в стране около 70 тысяч и они "еще более нуждающиеся".

Кстати, семьи, где ребенок в этом году пойдет в школу, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска