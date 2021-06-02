Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей

Новые выплаты для детей из неполных семей получат порядка 1,2 миллиона адресатов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи Владимира Путина с правительством.

Дети от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем будут получать новую выплату с июля. В этом году на выплаты выделят 45,5 миллиарда рублей, в 2022-2023 годах - более 90 миллиардов, однако эта цифра требует уточнения.

"Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей", - цитирует Голикову РИА Новости.

Также вице-премьер попросила президента включить в поручение о выплатах еще одну категорию детей - тех, у которых умерли оба родителя и они находятся на воспитании у родственников или опекунов. Голикова отметила, что таких детей в стране около 70 тысяч и они "еще более нуждающиеся".

Кстати, семьи, где ребенок в этом году пойдет в школу, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября.