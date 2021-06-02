Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США

Решение организатора встречи президентов России и США не аккредитовывать журналистов, имеющих сертификаты о вакцинации "Спутником V", не окажет влияние на проведение самого саммита. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос РИА Новости, повлияет ли такое решение на настрой российской стороны и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: "Нет".

Как уточнил Песков, аналогичных требований к членам российской делегации принимающая сторона не предъявляла, пишет ТАСС.

Ранее МИД Швейцарии сообщил, что для аккредитации СМИ на саммит 16 июня будут приняты только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией. Впрочем, сотрудники медиа могут представить отрицательные ПЦР-тест или тест на выявление антигена, а также подтверждение того, что журналист недавно переболел коронавирусом.

Добавим, что, по словам Пескова, детали работы прессы на встрече Путина и Байдена пока согласовываются. В частности, неясно, будет ли проведена пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В любом случае для журналистов в Женеве "будут созданы блестящие условия, огромный пресс-центр", отметил пресс-секретарь.