Повторные нарушения будут считать по новым правилам

Кого считать повторным нарушителем, которому полагается большее наказание вплоть до лишения прав, будут решать по новым правилам. Совет Федерации поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о том, с какого момента человека считать подвергнутым административному взысканию.

Согласно этому документу, человек получает право оплатить штраф до вступления в силу постановления о наказании. Если он это сделал, то он будет считаться подвергнутым наказанию только с момента вступления в силу постановления о штрафе, и только до истечения года с момента уплаты штрафа.

Это крайне важное для всех водителей изменение было принято после решения Конституционного суда. Некая гражданка Б. была оштрафована за превышение скорости более чем на 40 км/ч 6 июля 2018 года. 13 июля она оплатила полштрафа. Что наше законодательство вполне допускает. Однако 9 августа 2019 года ее снова оштрафовали за такое же нарушение, только уже по другой части той же статьи, предусматривающей повышенную ответственность за повторное нарушение.

Дело в том, что постановление, штраф по которому она оплатила 13 июля, вступило в силу только 28 августа того же года. Дело в том, что постановления, отправленные по почте, вступают в силу через 10 дней с момента или получения, или получения ГИБДД уведомления о том, что оно не доставлено. Поэтому КС указал, что отсчет только от момента вступления в силу постановления - неконституционен. МВД тут же подготовило поправки в КоАП о новом способе отсчета сроков. Но согласно этой поправке, у нас может получиться, что вообще некого будет привлекать за повторное нарушение.

Постановление вступает в силу через 10 дней с момента его получения, если оно не было обжаловано. В случае обжалования оно вступает в силу только после решения апелляционного суда. То есть человек может оплатить штраф, а потом подать на его обжалование.

Пока штраф обжалуется в двух судебных инстанциях, водитель не будет подвергнут наказанию. А значит, за повторный выезд на встречную полосу, за повторный проезд на красный свет, за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч его никто не сможет лишить прав. Повторности не будет. Потому что постановление не вступило в силу, а штраф оплачен. Если судебные разбирательства затянутся больше, чем на год, постановление в течение этого времени не вступит в силу, штраф будет оплачен, а водителя нельзя будет привлечь за повторное нарушение. Вот такая казуистика.